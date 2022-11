Google, YouTube punta sugli acquisti durante i video Shorts

Rallentano gli investimenti della pubblicità online e così YouTube cerca di intensificare la spinta verso l’ecommerce offrendo agli utenti nuove possibilità di fare acquisti durante i video.

L’obiettivo è quello di diversificare i flussi delle entrate. Youtube vuole così introdurre questa nuova funzione in Shorts, l’offerta di video in formato breve di YouTube lanciata nel 2020, e competere anche con la popolarità del concorrente TikTok.

Da una parte YouTube sta testando nuovi schemi di commissioni per gli influencer che vendono prodotti tramite link nei video, dall’altra cerca in tutti i modi di tenere agganciati i suoi creator contro la concorrenza dei rivali. Come riportato dal Financial Times, i programmi di YouTube saranno implementati nel 2023.

YouTube ha anche sperimentato lo shopping dal vivo, dove gli utenti possono acquistare prodotti durante una trasmissione video in diretta, ma la società ha ridotto gli sforzi in questa direzione a causa della scarsa reattività in termini di vendite da parte degli utenti occidentali.

Secondo gli ultimi dati di Alphabet, i ricavi delle vendite pubblicitarie di YouTube sono diminuiti e hanno mancato le stime degli analisti per la prima volta da quando la società madre ha iniziato a segnalare le sue prestazioni separatamente nel 2020.

Secondo McKinsey, a livello globale, si prevede che il mercato del social shopping crescerà fino a superare i 2 trilioni di dollari entro il 2025, ma finora ha avuto il maggior successo in Cina, dove i consumatori l’anno scorso hanno speso 352 miliardi di dollari.

Intanto, in vista del Black Friday, la giornata di vendite promozionali organizzata per il 25 novembre, i rincari energetici sono protagonisti anche delle ricerche su Google, come emerge dai trend degli ultimi 30 e 90 giorni, secondo l’analisi dell’agenzia di web analytics AvantGrade.com.

Dai dati è emerso un picco nel motore di ricerca, nell’ultimo mese, delle query relative a “nuove classi energetiche elettrodomestici” (+90%) e “classi energetiche elettrodomestici” e “bonus elettrodomestici” (+60%).

Negli ultimi 90 giorni, si sono registrate impennate di ricerca anche su “elettrodomestici che consumano di più” (+450%) e “consumi elettrodomestici” (+400%).

Secondo lo studio nell’ultimo anno le ricerche che comprendono sia le parole “stufa elettrica” che “basso consumo” sono state 430.560, mentre quelle che comprendono la parola “scaldabagno” insieme a “basso consumo” sono state 62.880.

Con l’avvicinarsi del Black Friday, le ricerche su Google che comprendono le parole “Black Friday” più il nome di un elettrodomestico sono state 1.880.520.

Le ricerche più frequenti sono state quelle che contengono le parole “asciugatrice” e “Black Friday”, che sono 62.880 nell’ultimo anno.

Al secondo posto le ricerche che contengono le parole “lavatrice” e “Black Friday” che registrano un volume di 44.160 ricerche negli ultimi 12 mesi. Al terzo posto le ricerche che contengono le parole “friggitrice ad aria” e “Black Friday”, che raggiungono quota 30.720.