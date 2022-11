Meloni incontra le associazioni delle imprese: "Dobbiamo restituire entusiasmo al Paese"

È terminato a palazzo Chigi l'incontro tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e le associazioni delle imprese. "Con le imprese c'è un clima positivo. Dobbiamo guardare oltre l'emergenza''. Così la premier ha chiuso il tavolo con le imprese convocate e ha auspicato che il tavolo con le parti resti aperto su scelte strategiche. "Dobbiamo restituire un po' di entusiasmo al Paese", ha aggiunto.

Sabatini (Abi): “Banche a sostegno di imprese e famiglie”

È stato un "incontro costruttivo" quello di oggi a Palazzo Chigi con la Presidente del Consiglio Meloni. Lo afferma il Direttore Generale dell'Abi, Giovanni Sabatini. Sabatini ha evidenziato che ''le banche sono impegnate nel sostenere le imprese e le famiglie in questa difficile congiuntura, come hanno fatto durante la pandemia".

"Le priorità per massimizzare il supporto che le banche possono offrire alle imprese sono: rafforzare i finanziamenti garantiti alle imprese dando tempestiva attuazione alle misure del quadro temporaneo di aiuti di stato della Commissione Europea; intervenire nei confronti delle Autorità Europee per ripristinare le flessibilità regolamentari e di vigilanza sperimentate nella pandemia, per consentire nuove moratorie e ristrutturazioni dei debiti; consentire la prestazione di controgaranzie pubbliche per fidejussioni da parte delle banche".

E ancora, ha indicato Sabatini, "accelerare lo smobilizzo dei crediti di imposta derivanti dal Superbonus, utilizzando per la compensazione dei crediti di imposta una parte dei debiti fiscali raccolti per il pagamento di imposte e contributi, come chiesto congiuntamente da Abi e Ance''.

Le proposte di Confagricoltura

Sostenibilità, lavoro e energia. Intorno a questi temi si sviluppano le priorità di Confagricoltura che il presidente, Massimiliano Giansanti, ha esposto alla premier, Giorgia Meloni, durante l'incontro a Palazzo Chigi con le parti sociali. La prima urgenza su cui la Confederazione chiede particolare attenzione da parte del governo riguarda la tutela della liquidità delle imprese agricole. Altro ambito a cui urge mettere mano è quello del lavoro con la riduzione del cuneo fiscale, la modifica delle regole sui flussi in entrata di lavoratori dall'estero, e con incentivi all'occupazione. Le priorità consegnate da Confagricoltura al governo comprendono anche la richiesta di sostenere il settore primario nella transizione energetica con politiche che siano integrate a quanto previsto dalle regole che Bruxelles si è data sui grandi temi del cambiamento climatico. "Solo in questo modo sarà possibile dare concretezza ad un progetto di agricoltura per il futuro che sia produttiva, performante, innovativa e digitalizzata e rispettosa dell'ambiente", conclude il presidente Massimiliano Giansanti.

Prandini (Coldiretti): “Apertura su decreto flussi”

"Abbiamo posto la questione su temi immediati come quello energetico e delle moratorie" su cui "ci sarà un'azione europea per ottenere risposte concrete sui bisogni delle aziende". Così Ettore Prandini, presidente Coldiretti, al termine dell'incontro tra imprese e Governo a Palazzo Chigi. "Abbiamo chiesto anche una semplificazione delle norme legate al lavoro, sia per quello stagionale, sia per quanto riguarda il decreto flussi". Infine, il capitolo Pnrr: "con la possibilità di rivedere alcune misure di carattere strategico. Noi come agricoltura abbiamo posto la questione rinnovabili e dei bacini di accumulo rispetto anche allo stress idrico che abbiamo subito la scorsa estate".