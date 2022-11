Clima: attiviste si incollano alle cornici di 'Las Mayas' al Prado

Ancora un'azione di protesta per sensibilizzare sull'emergenza climatica e che ha preso di mira l'arte: in Spagna, due attiviste di Futuro Vegetal si sono incollate alle cornici dei dipinti di 'La Maja nuda' e 'La Maja vestita' di Francisco de Goya esposti al Museo Nazionale del Prado, a Madrid.



Sulla parete nel mezzo dei due dipinti hanno scritto il messaggio '+1,5' per mettere in guardia sull'aumento della temperatura globale "che causerà un clima instabile e gravi conseguenze in tutto il pianeta".