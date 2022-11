GP Interlagos: George Russell su Mercedes vince la gara sprint, secondo Sainz

Il britannico George Russell ha vinto la gara Sprint del Gp del Brasile, penultima prova del mondiale di Formula1 e domani partirà davanti a tutti. Sul circuito di Interlagos, dopo i 103 chilometri di gara, l'inglese della Mercedes si impone davanti allo spagnolo della Ferrari, Carlos Sainz, che domani perderà 5 posizioni in griglia per il cambio del motore e al connazionale e compagno di squadra, Lewis Hamilton.

Quarto posto per il campione del mondo, l'olandese della Red Bull Max Verstappen, che paga una scelta errata di gomme, poi il messicano Sergio Perez, suo compagno di scuderia e la seconda Rossa del monegasco Charles Leclerc. A punti anche l'inglese della McLaren Lando Norris e il danese della Haas Kevin Magnussen, scattato dalla pole position.

"Vittoria incredibile, non mi aspettavo di avere così tanto passo, questo dimostra il duro lavoro del team e la crescita della macchina. È stato difficile perché bisognava gestire i rischi, volevo la vittoria ma senza esagerare troppo in pista. La prima fila tutta Mercedes è una soddisfazione, ripeto c'è del duro lavoro dietro e domani vogliamo vincere". Si esprime così George Russell dopo la vittoria della Sprint Race. Il pilota della Mercedes, in virtù di questo risultato, partirà primo nella gara di domani.

"Abbiamo avuto più degrado gomme rispetto alla Mercedes, ho cercato subito di recuperare e mettermi in lotta lì davanti. Volevo essere aggressivo perché domani avrò anche una penalità da scontare, sono contento di quello che ho fatto oggi, ma le Mercedes sono cresciute tanto e non sarà facile. Contatto con Verstappen? Ero al limite, qui è difficile superare o sei aggressivo o non passi. Mi dispiace se c'è stato un contatto, ma queste sono le corse. Domani servirà una bella gara". Queste le parole di Carlos Sainz al termine della Sprint Race.

"Finora è stato un weekend incredibile, mi congratulo con George (Russell, ndr) per la vittoria, dedicata a tutti quelli che lavorano duramente per questo team. Domani ce la metteremo tutta, speriamo di non soffrire il degrado gomme, una vittoria qui in Brasile sarebbe incredibile". Questo il commento di Lewis Hamilton. Il britannico della Mercedes ha chiuso terzo alle spalle di Russell e Sainz, ma nella gara di domani partirà secondo in virtù della penalità che dovrà scontare lo spagnolo della Ferrari.