"Grazie Giorgia": il tweet di Viktor Orban che plaude al nuovo approccio del governo sui migranti

“Finalmente! Dobbiamo un grande ringraziamento a Giorgia Meloni e al nuovo governo italiano per aver protetto i confini dell'Europa”: con questo tweet il premier ungherese Viktor Orban ha rilanciato un articolo in cui si dava conto della parziale chiusura dei porti alle navi delle ong, impegnate a soccorrere migranti nel Mediterraneo. Il tweet si conclude con l'hashtag #GrazieGiorgia.

E mentre nel porto di Catania dalla nave Geo Barents scendono i primi migranti “fragili” ( un centinaio di persone, tra donne e bambini), dopo che lo stesso era successo per la Humanity 1, attraccata la notte scorsa nel porto etneo, continua lo scontro tra autorità governative nazionali e Ong europee per la sorte dei naufraghi in attesa di assistenza.

Ha fatto molto discutere la proposta del Viminale di consentire lo sbarco “selettivo”, che permetta solo ad alcuni di mettere piede a terra. Una scelta criticata questa mattina dalla Cei, che ha parlato di “attacco alla democrazia”. E già un primo botta e risposta si è consumato tra le autorità governative italiane e il capitano della Humanity 1, Joachim Ebeling, il quale si è rifiutato di lasciare Catania senza far sbarcare i 35 uomini rimasti a bordo della sua imbarcazione, come gli era stato chiesto in giornata.