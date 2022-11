Guai con il Fisco per lo youtuber Cicciogamer89, non ha dichiarato oltre 1 milione di euro

Una ‘dimenticanza’ che potrebbe costargli molto cara.

Mirko Alessandrini, conosciuto da tutti come CiccioGamer89, seguitissimo youtuber romano da oltre 3 milioni di followers, negli ultimi cinque anni aveva, ha omesso di dichiarare al Fisco oltre un milione di euro di compensi.

Scoperto dai finanzieri del comando provinciale di Roma, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Roma per l’ipotesi di reato di omessa dichiarazione dei redditi e dell’Iva, avendo superato le soglie minime di punibilità previste dalla normativa penale-tributaria.

Le Fiamme Gialle del primo Nucleo Operativo Metropolitano hanno fatto accertamenti sulla posizione fiscale sia dell'uomo - tra i più affermati in Italia, per numero di follower, soprattutto tra gli adolescenti, con 3,5milioni di iscritti al suo canale - che della società al lui riconducibile, appurando la mancata presentazione della dichiarazione annuale per le imposte dirette e dell'Iva. Nonostante l'uomo avesse percepito attraverso bonifici dall'estero, i compensi derivanti sia dalla semplice visualizzazione della striscia pubblicitaria (il cosidetto "banner impression"), veicolata sul canale YouTube, che dall'apertura della pagina pubblicizzata (il "banner click-through").

I militari sono riusciti a ricostruire analiticamente il volume del fatturato dell'imprenditore e della società grazie a un lavoro certosino di analisi dei contratti di partnership stipulati con il colosso multimediale Google Ireland e con alcune agenzie di sponsorizzazione. A conclusione delle attività ispettive, è stato appurato l'omesso versamento di imposte dirette per oltre 400.000 euro e dell'IVA per circa 160.000 euro.

CiccioGamer89 ha costruito il suo successo a partire dal 2012, pubblicando sul suo canale video di gameplay di videogiochi, arrivando a un pubblico di oltre 3 milioni di utenti che lo seguono. Mirko è molto attivo anche su Instagram, dove è solito mostrare a 1,4 milioni di follower la sua vita quotidiana.