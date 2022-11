Guerra di trincea per i soldati che aspettano l'inverno: bruciatori a nafta "invisibili ai droni"

Tra loro anche ex ingegneri, insegnanti, operai, in un conflitto che diventa guerra di posizione e che ricorda, anche in trincea, la I Guerra Mondiale. I soldati si preparano all'inverno di razionamenti energetici. Se a Kiev di notte l'unica luce è quella degli smartphone, nel vastissimo fronte ucraino le truppe si ingegnano per sopravvivere con quello che trovano e con la paura dei droni russi, ed allora si attrezzano con i bruciatori a nafta, che - raccontano in un reportage dell'agenzia di stampa nazionale Ukriform - “non fanno fumo e quindi siamo invisibili. E poi ci improvvisiamo ”chef".