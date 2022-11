Harry Styles e Olivia Wilde si sono lasciati ma "sono rimasti amici", rivela il tabloid People

Solo lo scorso agosto Olivia Wilde aveva parlato per la prima volta del loro “profondo amore” e il 15 novembre la regista e i suoi due figli, Daisy e Otis, avevano presenziato al concerto a Los Angeles del cantante.

“È stata una decisione molto amichevole, senza discussioni. Lui è ancora in tournée e ora va all’estero. Lei si sta concentrando sui suoi figli e sul suo lavoro a Los Angeles. Le loro vite sono molto distanti adesso. Hanno priorità diverse che li tengono separati. Tra impegni e divergenze andare avanti era troppo complicato”, ha spiegato l'insider a People che ha aggiunto anche: “Sono stati bene insieme, ma non sono mancati momenti complicati. Anche per via della pressione mediatica che ha sempre accompagnato la loro relazione”.

Effettivamente, già dall'inizio della loro relazione, quando questa fu rivelata dai tabloid nel gennaio 2021, i due erano stati al centro di chiacchiere: si diceva che fossero amanti da prima del set del film ufficialmente galeotto: “Don’t worry darling” diretto da lei e interpretato da lui.

I rumors sostenevano che la loro storia fosse iniziata quando Olivia era ancora legata a Jason Sudeikis, padre dei suoi due figli, versione confermata, lo scorso ottobre, da Erika Gerano, ex tata di Daisy e Otis. La donna aveva anche detto che quando Jason scoprì che Olivia lo tradiva, era talmente disperato da sdraiarsi sotto l'auto di lei per impedirle di raggiungere l'amante.