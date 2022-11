Il "bacio di Shiraz" è la foto simbolo delle proteste in Iran

Un ragazzo e una ragazza, si stringono la mano, e si baciano in mezzo al traffico di Shiraz. Lei non indossa il velo, il volto immerso in quello di lui. Lo scatto, diventato virale sui social media, racconta la voglia di libertà dei giovani iraniani, principali protagonisti delle proteste contro il governo di Teheran per la morte di Mahsa Amini mentre era in custodia della polizia, dopo essere stata arrestata perché non portava il velo in modo corretto.

Secondo gli utenti sui social, la foto - di cui non si conosce l'autore - sarebbe stata scattata martedì sera su una strada trafficata di Shiraz, dove ieri le persone sono scese in piazza in risposta agli appelli degli attivisti per commemorare l'anniversario della morte di oltre 1.500 persone durante le proteste del 2019, note come "Novembre di sangue".

In quell'abbraccio, tra le auto in coda, in quel bacio scambiato in pubblico, e dunque proibito perché contro la morale, è racchiusa l'essenza dello spirito rivoluzionario che sta attraversando l'Iran: è un modo per "celebrare la vita", scrive qualcuno su Twitter, mentre in Iran continua la repressione e si muore per per chiedere libertà e diritti.