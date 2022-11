Il cadavere di un neonato di 20 mesi su un barchino soccorso al largo di Lampedusa

Il corpicino è stato trovato su un barchino soccorso al largo di Lampedusa nel Capitaneria quando hanno agganciato e soccorso, stanotte, un barchino con a bordo 36 persone, fra cui 9 donne e 2 minori. Sul natante, soccorso al largo di Lampedusa, anche due ustionati. Il bambino dovrebbe aver perso la vita per un malore dovuta forse l’ipotermia. Sul corpicino non si sono trovati segni di violenza, aggressioni o incidenti. La mamma ha detto che il piccolo soffriva di problemi respiratori. Il cadavere è stato portato nella camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana. La mamma e gli altri migranti sono stati portati ,all'hotspot di contrada Imbriacola. Ieri era morta una donna al poliambulatorio dell'isola dopo essere sbarcata insieme ad altre 43 persone. L'arresto cardiaco sarebbe stato provocato da uno stato di ipotermia.

L'equipaggio Nadir della ong Resqschip è intervenuto in soccorso a cinque barche in pericolo con oltre 200 migranti a bordo. La barchetta si è capovolto, ma tutte le 37 persone sono state tratte in salvo dalla Guardia costiera con l'aiuto del Nadir. Un ragazzo è in condizioni critiche e ha bisogno di cure. "Attualmente siamo l'unica ong nel Mediterraneo centrale - afferma - continueremo a essere qui per aiutare”.