Il calciatore Voria Ghafouri arrestato dalle forze di sicurezza iraniane per "insulto e propaganda"

"Insulto e indebolimento della squadra nazionale di calcio iraniana e propaganda contro la Repubblica islamica", con questa accusa le forze di sicurezza hanno arrestato il popolare calciatore iraniano Voria Ghafouri.

Arrestato dopo l'allenamento con la sua squadra Foolad Khuzestan su decisione dell'Autorità giudiziaria, secondo l'agenzia di stampa Fars. La notizia è riportata da Iran International. Negli anni passati, Ghafouri ha giocato nella Nazionale iraniana, ma non risulta tra i convocati della squadra per i mondiali in corso in Qatar.



Ghafouri è stato esplicito nel sostenere i manifestanti sui social e anche fisicamente facendo visita alle famiglie delle vittime a Mahabad, e specialmente il popolo della minoranza curda, preso di mira dalla repressione dei pasdaran al confine con il Kurdistan iraniano, regione di origine di Mahsa Amini la 22enne curda morte, il 16 settembre scorso, mentre era in custodia della polizia per la morale per non aver indossato correttamente il velo islamico obbligatorio nel Paese del Medio oriente.