Intelligence britannica: l’Iran ha organizzato 10 piani per rapire o uccidere oppositori in GB

L'Iran ha cercato negli ultimi mesi di "rapire o addirittura uccidere britannici o individui basati nel Regno Unito percepiti come nemici del regime".

E' l'accusa lanciata oggi da Ken McCallum, capo dell'MI5, i servizi segreti interni di Londra, secondo cui ci sono state "almeno dieci minacce potenziali" da gennaio, ovvero sono stati almeno 10 i piani scoperti e sventati, organizzati contro "nemici del regime" iraniano.

McCallum, presentando la sua relazione annuale sull'attività di intelligence e sui rischi che corre il Paese da parte di nazioni straniere, ha affermato chel'MI5 ha lavorato con partner nazionali e internazionali per interrompere quella che ha definito "un'attività del tutto inaccettabile". Non ha fornito ulteriori dettagli sui piani di Teheran, ma ha affermato che l'Iran ricorre a tattiche diverse, utilizzando proprie spie ma anche altri agenti per compiere operazioni nei Paesi occidentali.

La scorsa settimana, il ministro degli Esteri britannico James Cleverly ha dichiarato di aver convocato il diplomatico più anziano di Teheran per le presunte minacce indirizzate da parte delle forze di sicurezza iraniane ai giornalisti in Gran Bretagna.