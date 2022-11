Il capo del gruppo Wagner: "Abbiamo interferito nelle elezioni Usa, lo rifaremo"

L'imprenditore russo Yevgeny Prigozhinh, fondatore della compagnia di mercenari Wagner Group ha affermato alla vigilia delle elezioni statunitensi di metà mandato di aver interferito nelle consultazioni e che continuerà a farlo in futuro. In un commento pubblicato sul social network VKontakte dall'Ufficio stampa della sua società di catering Concord, ha affermato: “Abbiamo interferito, stiamo interferendo e continueremo a interferire. Con attenzione, accuratezza, precisione chirurgica, come sappiamo fare”.



"Con le le nostre operazioni rimuoveremo contemporaneamente sia i reni che il fegato", ha aggiunto cripticamente. Prigozhin, che viene spesso definito "lo chef di Putin" perché la sua società di catering gestisce i contratti del Cremlino, è stato formalmente accusato di sponsorizzare "allevamenti di troll" con sede in Russia che cercano di influenzare la politica statunitense. A luglio, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha offerto una ricompensa fino a 10 milioni di dollari per informazioni su Prigozhin in relazione al "coinvolgimento nell'interferenza elettorale degli Stati Uniti". È stato colpito dalle sanzioni statunitensi, britanniche e dell'Unione europea. Wagner group combatte nel Donbass contro le forze ucraine, ma è anche attivo in altri scenari, tra i quali la Libia.