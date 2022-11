Il capo della polizia di Seul ammette una "risposta insufficiente" rispetto alla ressa

Il capo della Polizia sudcoreana ha ammesso che erano arrivati numerosi avvertimenti sui pericoli di resse durante le celebrazioni in strada per Halloween a Seul ma sono state gestite in modo "insufficiente". Commentando la tragica calca di sabato sera nel quartiere Itaewon in cui sono morte oltre 150 persone, Yoon Hee-keun ha spiegato che "si era già formata una folla imponente prima dell'incidente" ma non c'e' stata un'adeguata reazione delle forze dell'ordine.



Il capo della Polizia ha riconosciuto che le segnalazioni giunte indicavano "l'urgenza del pericolo". I media hanno riferito che per la festa di Halloween erano stati schierati solo 137 agenti a Itaewon a fronte di 100mila persone in strada mentre 6.500 poliziotti erano stati mobilitati per un'altra manifestazione nella capitale sudcoreana a cui partecipavano 25.000 persone.