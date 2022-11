"Il corpo politico" di Pasolini al Maxxi, le opere dialogano con 19 artisti contemporanei

C'è un filo fatto di passione, ideologia e utopia che lega gli oltre 200 documenti di e su Pier Paolo Pasolini alle opere di 19 artisti contemporanei nella mostra "Il corpo politico", allestita al Maxxi dal 16 novembre al 12 marzo, a cura di Hou Hanru, Bartolomeo Pietromarchi e Giulia Ferracci.

Terzo e ultimo capitolo del progetto "Pier Paolo Pasolini. Tutto è santo", che vede insieme l'Azienda Speciale Palaexpo di Roma, le Gallerie Nazionali di Arte Antica e, appunto, il Maxxi per celebrare nelle rispettive sedi il centenario della nascita del grande poeta e intellettuale italiano, la mostra si sofferma su quanto l'eredità di Pasolini oggi resti attuale offrendo una lettura "multistrato".

L'esposizione racconta il lavoro quotidiano del poeta nel "laboratorio più bello del mondo": quella stanza da letto divenuta ufficio in cui fogli, piccoli appunti, articoli, dattiloscritti e libri si intrecciavano, ormai quasi 50 anni fa. Dalla critica del tempo presente, agli afflati poetici, ai progetti tra letteratura e cinema, alle invettive e ai sogni, il lavoro ritrova, in un corto circuito spazio-temporale, gli echi del pensiero pasoliniano in tanti artisti che hanno affrontato temi quali impegno politico, potere, mass media, capitalismo, identità privata e collettiva.

La chiave di analisi scelta è il focus sul 1975, inteso non tanto come “anno fatale” per Pasolini - che verrà ucciso nella notte tra l'1 e il 2 novembre - quanto come un momento per lui particolarmente proficuo e di grande progettualità. Lo spettatore della mostra, guidato dalla voce di Graziella Chiarcossi, cugina di Pasolini, viaggerà attraverso fotografie, articoli, interviste e dattiloscritti che illustrano il metodo di lavoro dell'artista e le questioni a lui più care: dagli abusi del potere al capitalismo, dalla cultura di massa alla nostra identità di italiani, e poi ancora l'aborto, l'omosessualità e il conformismo.

A rivelare che la mostra, nelle intenzioni dei curatori, “non parla di Pasolini ma con Pasolini” è il dialogo serrato con gli artisti presenti, sia contemporanei al poeta (Mino Maccari, Fabio Mauri, Giulio Paolini, Pino Pascali) sia coloro che a lui si sono ispirati (Elisabetta Benassi, Marzia Migliora, Francesco Vezzoli, Claire Fontaine)