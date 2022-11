Il democratico John Fetterman batte il repubblicano Mehmet Oz in Pennsylvania e conquista un seggio in Senato. Per i democratici e Fetterman, in via di recupero dopo un ictus che lo ha colpito durante le primarie, si tratta di un successo importante in uno stato decisivo per le elezioni del 2024.

"Ogni contea, ogni voto", è stato lo slogan della campagna elettorale di Fetterman, che ha cercato di riportare il Partito democratico in aree prevalentemente bianche della classe operaia che ultimamente gli avevano voltato le spalle. "Ed è esattamente quello che è successo", ha detto in una sala da concerto a Pittsburgh davanti a una folla esultante, "li abbiamo bloccati. Non mi sarei mai aspettato che avremmo trasformato queste contee rosse in blu, ma abbiamo fatto quello che dovevamo fare". Fetterman ha trascorso gran parte della campagna a respingere gli attacchi di Oz che si chiedeva se fosse onesto sugli effetti dell'ictus e se fosse idoneo a servire il Paese. "Questa vittoria è per il futuro di ogni comunità in tutta la Pennsylvania, per ogni piccola città o persona che si è sentita abbandonata, per ogni lavoro perso, per ogni fabbrica che è stata chiusa e per ogni persona che ha lavorato sodo", ha sottolineato.