Il gas corre, il petrolio frena, per Piazza Affari chiusura piatta

Giornata tranquilla per le Borse, alla vigilia del giorno del Ringraziamento, nel quale saranno chiusi i mercati americani. A Milano l'indice Ftse Mib ha terminato gli scambi con un calo dello 0,04 per cento. Ieri era salito dell'1%. Sono andate leggermente meglio le altre borse europee: Londra e Parigi +0,17%, Francoforte +0,04%.

Oggi sono arrivati dei dati migliori delle attese, a proposito di industria, per quanto riguarda gli indici Pmi, cioè le aspettative e gli ordini registrate dai direttori acquisti. L'indice della manifattura, è risalito di quasi un punto, a 47,3, contro le attese di 46. Stabili invece a quota 48,6 i servizi (atteso 48,0). Entrambi gli indici rimangono sotto quota 50, e quindi indicano una fase di contrazione dell'economia.

Dati peggiori delle attese, invece, per i Pmi degli Stati Uniti, dove le richieste di sussidi di disoccupazione sono state più delle aspettative. Gli indici di Wall Street sono oggi tutti positivi: cresce forse l'aspettativa di un passo più prudente della Fed nel rialzo dei tassi. Wall Street riaprirà venerdì per mezza giornata.

Intanto sale il prezzo del gas. Il future di dicembre ad Amsterdam è scambiato a quota 130 euro al megawattora, +8% dopo la proposta della Commissione europea di un prezzo del gas a 275 euro. Era dalla fine di ottobre che non si raggiungevano i 130 euro.

Scende invece il prezzo del petrolio, appesantito dalle indiscrezioni per un'intesa Ue sul price cap al greggio russo attorno ai 65-70 dollari. Il Brent del mare del Nord è scambiato a 84,6 dollari al barile, -4,2%.

Oggi a Piazza Affari in evidenza di lo sprint di Saipem (+4,87%) e Cnh Industrial (+3,20%). Maggiori ribassi invece per Tenaris (-2,27%) e per A2A (-1,92%), che oggi ha presentato un aggiornamento del piano industriale nel quale ha ridotto di 2 miliardi gli investimenti al 2030 rispetto al piano industriale aggiornato nel gennaio del 2022; si ritorna all'obiettivo del piano presentato nel gennaio 2021, ossia 16 miliardi di euro.