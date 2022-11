Il giovane cacciatore trovato morto domenica in Trentino è stato ucciso, dicono gli inquirenti

La vicenda del giovane Lucietti è intrecciata con quella del 59enne Maurizio Gionta, cacciatore ed ex guardia forestale che ha ritrovato il corpo del giovane e poi, lunedì mattina si è tolto la vita, lasciando un biglietto in cui ha chiesto di non essere incolpato per la morte del 24enne.

Gionta era stato sentito come persona informata sui fatti ma non era indagato e su di lui non c'erano sospetti. Secondo il pm Davide Ognibene, che nell'immediatezza ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti, tutte le piste sono aperte compresa quella dell'omicidio volontario. Resta da chiarire, secondo la procura, l'eventuale collegamento tra le due morti, per cui si attendono gli esiti dell'autopsia sul corpo di Lucietti - alcuni giorni - e anche gli esami balistici sulle armi sequestrate, che dovrebbero arrivare in un paio di giorni.