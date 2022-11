Il governatore di Hong Kong, John Lee, positivo al Covid

Il leader di Hong Kong, John Lee, è risultato positivo al Covid. Era appena rientrato dal summit Apec a Bangkok, dove ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping e altri capi di Stato. Lee è "in quarantena come previsto dalle linee guida", ha fatto sapere il governo dell'ex colonia britannica. Il viaggio in Thailandia per il vertice è stato il primo all'estero per il leader di Hong Kong dallo scoppio della pandemia quasi tre anni fa e il primo da quando ha assunto l'incarico lo scorso luglio.

L'obiettivo di Lee al forum delle economie dell'Asia-Pacifico è stato quello di promuovere l'immagine di Hong Kong mentre la città riapre al mondo dopo aver imposto severe restrizioni COVID-19 per gran parte della pandemia.