Il governo tedesco dice no ai blocchi stradali degli attivisti per il clima

Dopo la morte di una ciclista a Berlino, i cui soccorsi sarebbero stati rallentati da un blocco di attivisti per il clima, il governo di Berlino dice che "queste forme di proteste prevedono anche pericoli per altri e per questo le condanniamo". Lo ha detto un portavoce del governo oggi a Berlino. Il portavoce ha però sottolineato che "non facciamo nessun collegamento con il caso concreto, perché non è nostro compito giudicarlo come governo". Il caso verrà ancora indagato dalle autorità competenti. Il governo tedesco condivide la difesa del clima ma condanna di fatto le proteste al di fuori della legge.

Il portavoce del governo tedesco ha inoltre ribadito che "bisogna distinguere tra mezzi e fini" e che il fine di proteggere il clima "non è solo condivisibile, ma lo sosteniamo". La condanna è per i "metodi". Le azioni con la colla e i blocchi stradali non troverebbero inoltre "molto sostegno" e non aiuterebbero a "mobilitare la società per la protezione del clima".

Questa posizione era già stata espressa personalmente dal cancelliere Olaf Scholz. "Penso ci siano anche altri modi per esprimere la propria opinione. Si potrebbe usare un po' di creatività". Lo aveva detto in conferenza stampa a Berlino in merito ai blocchi stradali e alle azioni contro le opere d'arte da parte degli attivisti per il clima. "Penso che dobbiamo accettare le proteste critiche", ma "è palese" che le azioni di chi si attacca con la colla non abbiano ricevuto un'ampia approvazione. E non ricevono neanche la mia". Il cancelliere rispondeva a una domanda su un caso riportato da Bild, secondo cui i soccorsi per un incidente a Berlino sarebbero stati ritardati da un blocco stradale di attivisti climatici. In Germania, i blocchi nelle strade e le azioni di sciopero degli attivisti ambientalisti sono aumentati nelle ultime settimane, in vista della COP27, che si terrà dal 6 al 18 novembre in Egitto. Nella capitale tedesca, domenica due attivisti si sono incollati a un palo sostenendo lo scheletro di un dinosauro esposto al Museo di Storia Naturale.

Lunedì mattina, un collettivo chiamato "Letzte Generation" ("L'ultima generazione") aveva nuovamente bloccato una strada a Berlino. Questa azione avrebbe ritardato, secondo la stampa tedesca, un'ambulanza che doveva soccorrere un ciclista vittima di un incidente stradale con un camion-betoniera. Come riporta Dpa, la denuncia arriva dagli stessi vigili del fuoco della capitale tedesca, che dovevano intervenire con attrezzature speciali per il sollevamento di carichi pesanti, visto che la donna era rimasta intrappolata sotto la betoniera. Il gruppo di protesta "Last Generation" ha dichiarato di non poter escludere che il ritardo dei pompieri sia stato causato da un loro blocco stradale e che spera sinceramente che le condizioni della donna non siano state aggravate dalla circostanza. La donna era stata dichiarata cerebralmente morta ieri e sarebbe in seguito deceduta in serata. Un portavoce del ministero tedesco dell'Interno ha aggiunto oggi che i confini per le azioni di protesta sono sempre quelli della legalità, "non c'è alcuna generalizzazione sulle proteste che sono pienamente legittime" e garantite dalla costituzione.

Nel pomeriggio, durante una conferenza stampa, era stata posta una domanda sulle prime notizie sul caso al cancelliere tedesco Scholz, che aveva commentato che le manifestazioni politiche dovrebbero sempre pensare a non mettere in pericolo il prossimo. Scholz aveva poi aggiunto: "penso che dobbiamo accettare le proteste critiche", ma è "palese" che questo tipo di azioni degli attivisti climatici non ricevano "un'ampia approvazione. E non ricevono neanche la mia".