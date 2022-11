Il governo italiano verso l'invio di sistemi di difesa aerea a Kiev

“Continueremo a sostenere con convinzione e determinazione l'Ucraina e le sue Forze Armate e saremo pronti a proseguire il nostro sforzo finché sarà necessario. Italia e Stati Uniti continueranno a operare insieme per fronteggiare le sfide internazionali. L'Italia è un alleato fedele sul quali gli Stati Uniti possono contare , oggi più di prima. Il rapporto bilaterale e multilaterale esistente tra Italia e Stati Uniti rappresenta il futuro del nostro paese”. Queste le parole rivolte da Crosetto a Austin, stando a quanto riportato da un comunicato del ministero della Difesa.

Il sostegno militare a Kiev è autorizzato fino al 31 dicembre dalla legge 28/2022, approvata il 31 marzo scorso in via definitiva con un voto di fiducia unanime dell'allora maggioranza di governo (composta da M5s, Pd, Lega, Fi, Iv e formazioni minori), nessuna astensione e il voto contrario di Fratelli d'Italia e di alcuni fuoriusciti dal M5s. Solo a partire dal gennaio sarà dunque necessario un nuovo voto parlamentare per ulteriori invii.

Di un sesto invio di aiuti militari all'Ucraina Crosetto aveva parlato giovedì: "In una fase così complessa come quella che stiamo vivendo la sola cosa che non possiamo fare è perdere il contatto con i nostri alleati internazionali, la Ue e l'Alleanza atlantica e dunque c'è un solo modo di muoversi e di decidere".

Nel frattempo procede nei tempi concordati quanto previsto dal quinto decreto interministeriale sugli aiuti militari licenziato a inizio ottobre dal governo Draghi. Anche se il provvedimento è secretato, l'Italia potrebbe aver fornito lanciarazzi multipli e cannoni semoventi.

Il Capo di Stato maggiore della Difesa, Giuseppe Cavo Dragone, aveva spiegato nei giorni scorsi: "Dobbiamo concepire lo sviluppo della Difesa Europa come un arricchimento, in una prospettiva di integrazione con l'Alleanza atlantica. È il tempo di creare deterrenza che scoraggi le minacce del domani, occorrono scelte coraggiose e servirà far circolare le conoscenze tecnologiche degli alleati. La deterrenza militare è il presidio della pace".