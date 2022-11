Il ministro Pichetto Fratin: "Dobbiamo passare alle rinnovabili e anche alla fusione nucleare"

"Partiamo da una condizione di combustibili fossili, utilizziamo ancora il carbone e, con il gas vettore transitorio - tra i fossili è il meno inquinante - dobbiamo passare alle rinnovabili, dunque fotovoltaico, eolico, idrico e anche la fusione nucleare" ma su questo "so che non tutti sono d'accordo", che "è una parte di ricerca ed è un qualcosa di lontano che non investe decisioni in questo momento". Così il ministro dell’Ambiente, Pichetto Fratin, che a Rimini inerviene a Ecomondo, l'evento di riferimento in Europa per la transizione ecologica e i nuovi modelli di economia circolare e rigenerativa.

I temi trattati con i cronisti, a margine dell’evento, hanno toccato i temi caldi di questi giorni dalla Cop 27 ai rigassificatori di Piombino e Ravenna, dalle comunità energetiche ai parchi eolici offshore.

Sull’evento planetario di Sharm el Sheikh: "L'Italia è uno dei paesi che ha rispettato gli impegni assunti nel Cop 25 e nel Cop 26. Abbiamo annunciato lunedì al Cop27 l'impegno di 840 milioni di euro annui sul fondo clima ma dall'altra parte noi avevamo già un impegno di 600 milioni annui di cooperazione coi Paesi in via di sviluppo, prevalentemente l'area del continente africano. E' un nostro impegno perchè noi non possiamo in questo momento imporre anche regole e restrizioni ai paesi in via di sviluppo rispetto a quei temi quali l'utilizzo anche di fonti fossili che hanno permesso a noi di essere più ricchi e con una crescita maggiore".

Grande attenzione sui temi che riguardano l’energia e le politiche che il governo vuole portare avanti. Sugli impianti di produzione di energia rinnovabile in mare Adriatico, al largo delle coste romagnole, "l'impegno è alla valutazione in tempi celerissimi per il sì o il no. Su questo si sono praticamente raddoppiate, anche come numero di membri, le commissioni che fanno le valutazioni”. Con l'obiettivo, rimarca Pichetto Fratin, di "autorizzare entro cinque-sei anni, il tempo di una legislatura, 70-80 gigawatt da rinnovabili". Per quanto riguarda invece le comunità energetiche, chiosa, "gli uffici lavorano a spron battuto sul decreto e spero in una risposta nei prossimi giorni".

In merito alla ripresa delle trivellazioni in Adriatico "il Consiglio dei ministri ha deliberato il provvedimento, dovrà passare certamente in Parlamento. Il mio stato d'animo, il mio timore è lo stesso che unisce anche molti di quelli che dicono 'dobbiamo valutare bene'. La norma prevede, in modo chiaro e netto, che debbano essere fatti gli studi, che devono esserci le opportune garanzie. Ma è fondamentale riprendere il nostro gas per salvare anche il nostro sistema produttivo perchè altrimenti non andiamo da nessuna parte".

E rispondendo alle preoccupazioni espresse dal Presidente della Regione Veneto, Zaia ha detto: "Il rischio di subsidenza va valutato rispetto agli studi scientifici, le distanze dalla terra ferma. La norma prevede specificatamente che ci siano studi in merito a quella questione. Deve esserci un'assoluta garanzia sulla sicurezza da parte della scienza e non dell'opinione", ha aggiunto. "La preoccupazione della subsidenza è quella che ci ha portato a dire, non vai oltre il 45/o parallelo".

Per i rigassificatori di Ravenna e Piombino in Toscana il governo è disponibile a "valutare interventi di ausilio e di aiuto". Tenendo conto che "Piombino è una scelta temporanea e ci sono già gli elementi per garantire che è temporanea. Cosi come a Ravenna". Si tratta di due realtà "diverse". Infatti "a Piombino c'è un'area da 200 ettari da bonificare, si tratta di dovere, non di ricerca di benevolenza".

E sulle emissioni di Co2 ha parlato della pianura Padana che è "l'area produttiva più imponente d'Europa, e questo è un motivo in più per fare uso di tutti gli strumenti tecnologici per arrivare ad avere aria ed energia pulite".

Il ministro dell'Ambiente si è soffermato anche sulla valenza della fiera, che si chiude oggi a Rimini: "Ecomondo è una manifestazione che è esplosa e il cui successo va oltre i numeri perché dimostra l'attenzione che c'è alle opportunità da cogliere per il futuro. Non si coltiva un terreno per difendersi ma per creare nuovi percorsi, come quelli che si vedono qui con le nuove tecnologie su rifiuti, economia circolare, energia". Una manifestazione che ha "una funzione educativa e istruttiva e che può essere il canovaccio dell'azione politica, azione che deve essere di equilibrio tra sogno e realtà".