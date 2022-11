Il nuovo pellegrinaggio di Papa Francesco: "A inizio febbraio andrò in Congo e Sud Sudan"

Nell'evento online "Builiding bridges" (costruire ponti) in cui ha dialogato con studenti delle Università africane, papa Francesco - rispondendo in lingua spagnola a una domanda fattagli dai giovani - ha preannunciato che, dopo aver annullato il viaggio nei mesi scorsi a causa del dolore al ginocchio, andrà in Repubblica Democratica del Congo e nel Sud Sudan "a inizio febbraio".

"Il medico me l'aveva vietato, ora riesco a camminare, col bastone ma ci riesco", ha sottolineato il Pontefice.

Papa Francesco, nel suo incontro con gli studenti delle università africane, ha rimarcato che "la storia dell'Africa è stata anche di schiavitù e sfruttamento, una storia dura". "In Africa nella storia molti sono venuti da fuori, sia missionari, sia anche sfruttatori - ha proseguito Francesco - e anche quando ha ritrovato l'indipendenza, il sottosuolo ha continuato ad essere sfruttato dagli altri". Ma "l'Africa non esiste per esser sfruttata e ha una sua ricchezza che è una ricchezza umana".