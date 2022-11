Il padre di Saman al giudice in Pakistan: "Mia figlia è viva"

Shabbar Abbas avrebbe detto al giudice che la figlia Saman è viva. E' quanto si apprende dell'udienza che si è conclusa a Islamabad per il padre della 18enne, scomparsa nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio2021 da Novellara. Shabbar è accusato dalla Procura di Reggio Emilia, diretta dal procuratore Gaetano Calogero Paci, di omicidio, sequestro di persona e soppressione di cadavere in concorso con altri quattro familiari. Shabbar era con l'avvocato al quale sono stati concessi sette giorni per prendere visione della documentazione arrivata dall'Italia, che ne ha chiesto l'estradizione.

La petizione per Saman

"Ci aspettiamo che anche le istituzioni pubbliche diano un segnale forte, dichiarando funerali di Stato per Saman, uccisa a 18 anni soltanto perché voleva difendere i diritti delle seconde generazioni in Italia". Così il giornalista pakistano Ahmad Ejaz in un post su Facebook "Il suo coraggio non deve essere dimenticato - prosegue - la sua morte non deve essere vana. Saman non ha nessuno in Italia per i suoi funerali, perciò dobbiamo essere noi i suoi parenti, i suoi amici e i suoi cari". Nei giorni scorsi il giornalista Ejaz, insieme alla comunità pakistana e alla società civile italiana, aveva invitato a firmare una petizione lanciata sulla piattaforma su Change.org, per chiedere che sia conferita a Saman la cittadinanza italiana postuma. "Più di 1300 persone hanno già firmato - fa sapere il giornalista - vi chiediamo di continuare a firmare la petizione".