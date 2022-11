Il Papa in Bahrain: "Chi è credente si oppone al riarmo"

“Stringiamo tra di noi legami più forti, senza doppiezze e senza paura, in nome del Creatore che ci ha posto insieme nel mondo quali custodi dei fratelli e delle sorelle - ha proseguito - E, se diversi potenti trattano tra di loro per interessi, denaro e strategie di potere, dimostriamo che un'altra via d'incontro è possibile. Possibile e necessaria, perché la forza, le armi e il denaro non coloreranno mai di pace il futuro".

Lo ha detto Papa Francesco chiudendo i lavori del Bahrain Forum for Dialogue: East and West for Human Coexistence : "Percorriamo, cari amici, questa via: allarghiamo il cuore al fratello, avanziamo nel percorso di conoscenza reciproca”

È la prima volta che un pontefice mette piede sul suolo del Bahrein, un piccolo Stato a lingua araba che si affaccia sul Golfo Persico : "La Dichiarazione del Regno del Bahrein insegna che quando si predicano odio, violenza e discordia si dissacra il nome di Dio. Chi è religioso rigetta questo, senza alcuna giustificazione. Con forza dice "no" alla bestemmia della guerra e all'uso della violenza. E traduce con coerenza, nella pratica, tali no".

"Non basta dire che una religione è pacifica, occorre condannare e isolare i violenti che ne abusano il nome”, ha aggiunto Papa Francesco: “E nemmeno è sufficiente prendere le distanze dall'intolleranza e dall'estremismo, bisogna agire in senso contrario. Per questo è necessario interrompere il sostegno ai movimenti terroristici attraverso il rifornimento di denaro, di armi, di piani o giustificazioni e anche la copertura mediatica, e considerare tutto ciò come crimini internazionali che minacciano la sicurezza e la pace mondiale. Occorre condannare un tale terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni”.

Il Santo Padre ha speso poi parole importanti per l'emancipazione femminile: tra le "urgenze educative" esiste "in primo luogo, il riconoscimento della donna in ambito pubblico:- nell'istruzione, nel lavoro, nell'esercizio dei propri diritti sociali e politici". In questo, come in altri ambiti, l'educazione è la via per emanciparsi da retaggi storici e sociali contrari a quello spirito di solidarietà fraterna che deve caratterizzare chi adora Dio e ama il prossimo".

Più istruzione contro i fondamentalismi

“Dove mancano opportunità di istruzione aumentano gli estremismi e si radicano i fondamentalismi. E, se l'ignoranza è nemica della pace, l'educazione è amica dello sviluppo, purché sia un'istruzione veramente degna dell'uomo, essere dinamico e relazionale: dunque non rigida e monolitica, ma aperta alle sfide e sensibile ai cambiamenti culturali; non autoreferenziale e isolante, ma attenta alla storia e alla cultura altrui; non statica ma indagatrice, per abbracciare aspetti diversi ed essenziali dell'unica umanità a cui apparteniamo", ha detto papa Francesco: "Ciò consente, in particolare, di entrare nel cuore dei problemi senza presumere di avere la soluzione e di risolvere in modo semplice problemi complessi, bensì con la disposizione ad abitare la crisi senza cedere alla logica del conflitto”.