Il rapper curdo Saman Yasin condannato a morte per aver sostenuto Mahsa Amini

Questo canzone è per Mahsa, questo è per le esecuzioni, per gli spari, per le urla, come il leone, come la notte, per il salice, per il vento, questo per i corrotti, per il debito del popolo, questo per la libertà dal carcere, per la ninna nanna di guerra per ogni contrabbando, questo per l'esercito che sostiene il regime, non siamo noi gli aggressori, poliziotti o giudici, questo è per la preghiera del venerdì del Corano, per l'Imam recitatore, questo è per l'odio che c'è nel cuore di tutti, questo è per aver raggiunto questi ultimi istanti...

Questi alcuni versi della canzone in questo video coinvolgente di Saman Yasin, alle sue spalle la celebre Piazza Azadi (Libertà in farsi) di Teheran. Il rapper curdo arrestato dalla Guardia rivoluzionaria e successivamente condannato a morte dal regime degli ayatollah per aver sostenuto la protesta in nome di Mahsa Amini che scuote l'Iran da 2 mesi.