Il ritorno dei Metallica con il nuovo album "72 Seasons" e il tour mondiale

“Abbiamo lavorato al disco nel corso dell’ultimo anno e mezzo. È il nostro album del lockdown. Per la prima volta nella nostra carriera, non ne abbiamo mai parlato. Quindi al posto di dire a tutti: ‘Hey, stiamo facendo un album’ e far partire il conto alla rovescia e stronzate del genere, abbiamo tenuto la bocca chiusa. Eravamo certi che qualche rumor trapelasse ma alla fine non è uscito nulla”, ha detto Lars Ulrich, grande batterista e fondatore della band.

L'album sarà pubblicato in diversi formati. Queste le tracce:

1. 72 Seasons

2. Shadows Follow

3. Screaming Suicide

4. Sleepwalk My Life Away

5. You Must Burn!

6. Lux Æterna

7. Crown of Barbed Wire

8. Chasing Light

9. If Darkness Had a Son

10. Too Far Gone?

11. Room of Mirrors

12. Inamorata