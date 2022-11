Il Senato Usa approva il disegno di legge che protegge il matrimonio tra persone dello stesso sesso

Il Senato degli Stati Uniti ha approvato ieri, 29 novembre, una legge bipartisan per tutelare a livello federale i matrimoni tra persone dello stesso sesso e interrazziali. Il 'Respect for marriage act' è stato approvato con 61 sì contro 36 no, con il sostegno unanime dei Democratici e 12 voti dei Repubblicani.

Il provvedimento ora torna alla Camera che dovrebbe approvarlo entro la fine dell'anno, forse già la prossima settimana, prima di essere firmato dal presidente Biden. "Oggi, dopo mesi di duro lavoro... stiamo compiendo l'importante passo avanti per una maggiore giustizia per gli americani Lgbtq", ha dichiarato il leader della maggioranza al Senato, Chuck Schumer.