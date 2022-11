Il Time nomina Jessica Sibley come Ceo

Jessica Sibley è il nuovo Ceo del magazine Time. La manager proviene da Forbes, dove ricopre la carica di Chief Operating Office; in precedenza ha lavorato presso il Wall Street Journal, Bloomberg e Conde Nast.

"È un momento incredibile per entrare a far parte di questo marchio il cui impatto e opportunità di crescita sono ai massimi livelli", ha affermato Sibley. "Ciò che il team di livello mondiale di TIME ha costruito fino ad oggi è stimolante e sono onorata di guidare la prossima fase di evoluzione e trasformazione, continuando ad estendere l'autorità e la fiducia del marchio".

Sibley succederà a Edward Felsenthal, che manterrà il suo ruolo di caporedattore della testata. Felsenthal aveva assunto anche il ruolo di amministratore delegato nel 2018 dopo che l'azienda è stata rilevata dal cofondatore di Salesforce, Marc Benioff, e da sua moglie Lynne Benioff.

Felsenthal in una nota ai dipendenti ha sottolineato: "Il nostro giornalismo viaggia in tutto il mondo. Mentre continuiamo la nostra crescita, sono entusiasta di farvi sapere che Jessica Sibley, un'eccezionale dirigente dei media che ha costruito la sua carriera come leader di team di entrate globali, si unirà a noi come CEO il 21 novembre".

Oggi, TIME raggiunge il pubblico più vasto della sua storia, più di 100 milioni di persone in tutto il mondo attraverso le sue piattaforme, e la sua rivista iconica, con oltre 1,3 milioni di abbonati, rimane la testata giornalistica più grande negli Stati Uniti.