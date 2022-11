In 30 anni l'Europa si è scaldata il doppio del resto del mondo

L'Europa negli ultimi trent'anni ha registrato l'aumento di temperature più alto tra tutti i continenti, secondo un rapporto dell'Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo), agenzia delle Nazioni Unite con sede a Ginevra, stilato in collaborazione con il Copernicus Climate Change Service del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, a cui aderiscono 35 stati europei.

Il report precede di pochi giorni l'avvio della ventisettesima conferenza delle Nazioni Unite sul clima (Cop27) e arriva al termine di un'estate estrema, tra ghiacciai che si sciolgono più rapidamente che mai, acque del Mediterraneo a temperature record, ondate di calore senza precedenti anche in aree settentrionali come la Gran Bretagna. La Groenlandia l'estate scorsa ha registrato la pioggia più settentrionale della sua storia.

"L'Europa è l'immagine vivente di un mondo in riscaldamento e ci ricorda che anche le società più preparate non sono al sicuro dall'impatto di eventi meteorologici estremi”, ha affermato Petteri Taalas, segretario dell'agenzia.

Dal 1991 al 2021, le temperature in Europa sono salite in media di 0,5 gradi, a fronte di una media globale di 0,2 gradi. Alluvioni e nubifragi, solo nel 2021, sono costati agli europei centinaia di vittime e danni per 50 milioni di dollari. Le conseguenze per la salute sono molteplici: la più alta concentrazione di polveri sottili nell'atmosfera (mezzo milione di morti solo nel 2019) , la maggiore diffusione di pollini e delle conseguenti reazioni allergiche, l'aumento di casi di malattie trasmesse dagli insetti. Tra le conseguenze ecosistemiche, la più evidente è l'incremento della frequenza di incendi boschivi.

L'Unione europea, nei 30 anni in oggetto, è comunque riuscita a tagliare del 30% l'emissione dei gas serra, punta a ridurla di un ulteriore 55% entro il 2030 e azzerarla entro il 2050. “L'Europa è in prima linea nello sforzo internazionale per mitigare i cambiamenti climatici e sviluppare soluzioni innovative per adattarsi al nuovo clima”, dice Carlo Buontempo, direttore di Copernicus.