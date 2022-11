Sconfitto in Nevada il negazionista trumpiano Marchant: vince il democratico Aguilar

I democratici incassano un'altra importante vittoria in Nevada, dove Cisco Aguilar è stato eletto Segretario di Stato. Aguilar ha battuto il repubblicano negazionista Jim Marchant, che in passato aveva ripetutamente diffuso fake news sulla legittimità del voto per le presidenziali 2020 nello Stato.

Avvocato di Las Vegas ed ex aiutante del defunto leader della maggioranza al Senato degli Stati Uniti Harry Reid, Cisco Aguilar sarà inoltre il primo segretario latino a ricoprire questo ruolo.

Durante la campagna, Aguilar ha affermato di voler "rimuovere gli ostacoli alla partecipazione degli elettori" e rendere le elezioni più trasparenti "per mantenere la fiducia del pubblico".

Ma gran parte dell'attenzione nella corsa si è concentrata su Marchant, che ha falsamente attribuito la sconfitta dell'ex presidente Donald Trump nel 2020 a un'elezione "truccata" nello Stato e ha incoraggiato il conteggio manuale delle schede, piuttosto che l'uso di macchine: un processo che, secondo i critici, porterebbe al caos e a errori.

Aguilar, che in passato ha lavorato per le leggende del tennis Andre Agassi e Steffi Graff e nella commissione atletica dello Stato, ha affermato che il "futuro della democrazia americana dipendeva dall'esito" della sua corsa contro Marchant.

"Il mio avversario era un negazionista elettorale che ha condotto una campagna sulle teorie del complotto", ha detto. "La mia campagna si è concentrata sulla protezione della democrazia per tutti gli abitanti del Nevada e sulla garanzia che le nostre elezioni rimangano libere ed eque". Ha elogiato gli elettori "che hanno messo il Paese al di sopra del partito e hanno respinto l'estremismo".

Aguilar prenderà il posto della repubblicana Barbara Cegavske.