Si riattivano i troll russi in vista delle elezioni americane di medio termine, scrive il Nyt

Le elezioni di Midterm (metà mandato) americane di martedì 8 novembre costituiranno ancora una volta un banco di prova per la democrazia americana, già abbondantemente stressata dalle elezioni presidenziali di due anni fa in cui, soprattutto da parte dell'ex presidente Donald Trump, si è tentato di minare fino all'ultimo la fiducia degli elettori americani nella bontà del processo elettorale.

In questo quadro, oggi il New York Times scrive che si sono riattivati troll e bot russi - anche se questa volta in maniera molto diversa - come successe per le elezioni presidenziali del 2016, sulle quali, ricordiamo, sono emerse ormai molte prove del tentativo russo di diffondere sfiducia nel sistema politico in generale, danneggiando in particolare la campagna di Hillary Clinton. Solo per quella campagna elettorale Facebook in seguito stimò che i post russi fraudolenti raggiunsero 126 milioni di americani sulle sue piattaforme.

Il mese scorso, l'Fbi e la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency hanno emesso un avviso circa la minaccia di disinformazione proveniente "dal dark web, da riviste online, applicazioni di messaggistica, siti Web falsificati, e-mail, messaggi di testo e falsi account online".

Le due agenzie statali hanno avvertito che questi nuovi tentativi di fare disinformazione potrebbero includere affermazioni secondo cui i dati o i risultati del voto sono stati violati o compromessi, ma non hanno identificato un mandante in particolare.

Sono società di ricerca sui social media come Recorded Future, Graphika e Mandiant che hanno riscontrato una serie di sospette campagne russe sul web, in particolare su alcune nuove piattaforme social come Gab, Parler, Getter che in genere in nome della libertà di parola si vantano di creare spazi non moderati.

Sono campagne di disinformazione molto più piccole di quelle delle elezioni del 2016, dove gli account falsi raggiunsero milioni di elettori di ogni appartenenza politica su Facebook e altre importanti piattaforme. Ma questi tentativi non sono meno perniciosi, stimano i ricercatori, perché cercano di rivolgersi agli utenti più facilmente impressionabili che possono aiutare a raggiungere gli obiettivi russi.

"Il pubblico è molto, molto più piccolo (su questi nuovi social) rispetto alle altre reti di social media tradizionali", ha detto Brian Liston, analista senior di intelligence di Recorded Future che ha identificato l'account sospetto di Nora Berka. "Ma puoi coinvolgere il pubblico in operazioni molto più mirate perché quelli che sono su queste piattaforme sono generalmente conservatori statunitensi che forse sono più pronti ad accettare narrazioni di tipo cospirativo".

Molti degli account identificati dai ricercatori sono stati già utilizzati da una organizzazione mediatica chiamata Newsroom for American and European Based Citizens, precedentemente collegata da Meta, il proprietario di Facebook, alle campagne di informazione russe gestite dalla Internet Research Agency, la cosiddetta “Fabbrica dei troll russi” che ha sede a San Pietroburgo.

Questi profili social sono rimasti inattivi dopo che erano stati identificati pubblicamente nel periodo delle elezioni del 2020. E ora, come se fossero chiamati all'azione dallo stato di cellule dormienti, hanno iniziato a diventare di nuovo attivi a partire dai mesi di agosto e settembre.

Tra questi il profilo di Nora Berk sul social Gab è stato individuato come uno dei più tipici. Riemerso ad agosto dopo un anno di silenzio, il profilo ha prodotto un gran flusso di post molto condivisi ed evidentemente presi a prestito da quelli della propaganda russa, destinati a denigrare, per lo più oscenamente, il presidente Biden e gli sforzi per sostenere l'Ucraina nella guerra contro l'invasore russo.

Non è facile determinare il possibile impatto di questi sforzi disinformativi sulle elezioni di martedì. Secondo Edward P. Perez, membro del consiglio di amministrazione dell'OSET Institute, un'organizzazione apartitica per la sicurezza elettorale, le campagne di oggi anche se molto ridimensionate rispetto al passato possono tuttavia ottenere l'effetto desiderato perché oramai operano su una società americana molto più divisa e in cui trovano terreno fertile.