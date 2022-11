Acceso il supercomputer Leonardo a Bologna. Mattarella alla cerimonia, Bonaccini: data storica

“Leonardo” a Bologna sarà gestito dal Cineca - consorzio interuniversitario cui aderiscono 69 università italiane, 2 Ministeri e 27 Istituzioni pubbliche nazionali - e ha una performance misurata di High-Performance Linpack (Hpl) di 174,7 petaflop (milioni di miliardi di operazioni in virgola mobile al secondo). Grazie a questi numeri - come detto - si posiziona al quarto posto nella Top500 mondiale , la lista dei supercomputer più potenti al mondo, annunciata al Sc22, la più importante conferenza internazionale per l'High Performance Computing in corso a Dallas, in Texas.

"Leonardo" arriva a Bologna grazie anche agli investimenti della Regione Emilia-Romagna per il recupero urbanistico e l'infrastrutturazione dell'area ex Manifattura Tabacchi, dove il Tecnopolo è ormai una realtà, un'autentica cittadella della scienza, dei Big data e delle nuove tecnologie, dove si trova già il Data Center del Centro Meteo Europeo, Agenzia Italia Meteo e dove troveranno sede Università, Centri di ricerca e tutti i principali istituti scientifici del Paese.

Il nuovo supercomputer "ci lancia verso la rivoluzione digitale - commenta Lepore - ci consentirà di esplorare le nuove frontiere dello sviluppo e della ricerca. Penso agli effetti dei cambiamenti climatici e della pandemia".

Per Bonaccini, si tratta di una "giornata che non dobbiamo esitare a definire storica. La presenza del presidente Mattarella ci onora, nel momento in cui restituiamo al Paese e all'Europa questo straordinario traguardo". Perché "come è insieme che si vincono le difficoltà, è insieme che si progetta il futuro".

Ora, ha proseguito Bonaccini, "andiamo a collocarci dove si gioca la sfida più importante dell'innovazione", quella per cui "la crescita economica sia sempre sostenibile e al servizio delle persone per una società che vogliamo più inclusiva e solidale" in cui ci siano "lavoro di qualità, accesso ai diritti, alla scienza per tutte le persone, garantire le migliori cure senza che vi sia distinzione tra ricchi e poveri".

Quindi, ha sottolineato Bonaccini in un altro passaggio del suo intervento, "è un orgoglio avere qui il supercomputer Leonardo, che è qui con lo sforzo di tutti: Bologna, la Regione, tutti Governi che si sono succeduti, la Commissione Europea e il Cineca. Ora - ha concluso il presidente emiliano-romagnolo - questa è la vera ”Data Valley", con l'80% della capacità di calcolo italiana e il 20% di quella europea".