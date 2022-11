Incendio in un appartamento di Capraia Fiorentina, muore un uomo di 59 anni

E' scoppiato la scorsa notte l'incendio in cui ha perso la vita un uomo di 59 anni che ha riportato ustioni gravissime.

L'appartamento in cui viveva a Capraia Fiorentina (Firenze), al terzo e ultimo piano di una palazzina, ha preso fuoco per cause ancora da definire. I Vigili del Fuoco, intervenuti tempestivamente sul posto, stanno effettuando tutti gli accertamenti del caso per ricostruire le cause del rogo.

L'edificio è stato evacuato: non risultano altre persone ferite. L'appartamento dove si è sviluppato l'incendio è stato completamente distrutto dalle fiamme.