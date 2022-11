Incidente sul lavoro all'Aquila: un uomo muore cadendo da un ponteggio

Questa morte si aggiunge a quelle avvenute nei giorni scorsi a Loreto Aprutino, Ortona e ancora prima Leonessa. Sono 12.453 gli infortuni denunciati in Abruzzo da gennaio e settembre 2022: 3.868 in provincia di Chieti, 2.281 in quella dell’Aquila, 2.601 in provincia di Pescara e 3.703 in quella di Teramo. 15 gli infortuni mortali a livello regionale: 6 in provincia di Chieti, 3 in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Pescara e 4 in provincia di Teramo.