Incontro Meloni - sindacati con Cgil, Cisl, Uil e Ugl. Bombardieri: "Priorità redditi e pensioni"

È in corso a Palazzo Chigi l'incontro della presidente del Consiglio Giorgia Meloni con i sindacati: al tavolo per i sindacati Maurizio Landini (Cgil), Luigi Sbarra (Cisl), Pierpaolo Bombardieri (Uil) e Paolo Capone (Ugl). Per il governo presenti i ministri del Lavoro Marina Calderone, della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, dell'Economia Giancarlo Giorgetti e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Sul tavolo, al quale prende parte per la prima volta l'Ugl, ci sono numerosi dossier, dal taglio del cuneo fiscale alle pensioni, passando per la questione degli extraprofitti, messa in luce nei giorni scorsi dai sindacati. L'incontro, chiesto a gran voce dai sindacati, arriva alla vigilia del via libera del Consiglio dei ministri al quarto decreto aiuti, che mette sul piatto 9,1 miliardi, come annunciato stamattina dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in audizione sulla Nadef.

Bombardieri: “A sorpresa c'è anche l'Ugl”

"C'è una prima sorpresa, abbiamo appreso della convocazione dell'Ugl. Fermo restando che il presidente del consiglio può convocare chi ritiene opportuno, ricordo che Cgil, Cisl e Uil avevano fatto una richiesta unitaria per discutere delle nostre proposte. Abbiamo scoperto che al tavolo c'è anche l'Ugl, sindacato notoriamente vicino al centrodestra". Così il leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri, entrando a Palazzo Chigi. "Non ci sono tutti i sindacati rappresentativi che c'erano la settimana scorsa al ministero del Lavoro - ha detto - è una sorpresa, vedremo. Noi andiamo a presentare le nostre proposte". "In questo Paese ci sono lavoratori dipendenti e pensionati che soffrono di un'inflazione al 10% e di un costo dell'energia fuori controllo. La prima richiesta è recuperare il potere d'acquisto", ha detto ancora Bombardieri, sottolineando che "ci sono poi i temi che riguardano il lavoro precario e la sicurezza, la riforma delle pensioni e del welfare in genere e quella del fisco. Abbiamo le nostre proposte, le ripresenteremo, vedremo le risposte del Governo. Ci rendiamo conto che c'è una difficoltà economica, che siamo a metà novembre. Però abbiamo sentito tante cose in campagna elettorale". Sul reddito di cittadinanza "se si tratta di fare aggiustamenti vedremo, ma continuiamo a sostenere che ha dato aiuto a chi è stato in grande difficoltà". Sulle pensioni: "Se si fa una Quota 41 accompagnata da 61-62 anni di età parliamo di una nuova Quota 102 o 103, non mi sembra una grande novità. Noi chiediamo che si possa uscire dal lavoro dai 62 anni o con 41 anni di contributi a prescindere dall'età e che si faccia una riforma strutturale" del sistema pensionistico. "Ascolteremo le risposte del governo", ha concluso.

Capone (Ugl): “Con Meloni nuova stagione di confronto”

"Le simpatie non fanno parte dei motivi per i quali le organizzazioni vengono chiamate. Credo che Meloni, e per questo mi è molto simpatica, ha inaugurato una nuova stagione di confronto sociale, un confronto che abbiamo avuto anche con il ministro Calderone qualche giorno fa assieme alle altre organizzazioni sindacali e alle associazioni datoriali. Insieme, con il confronto, si riescono ad affrontare tutti i temi che saranno le vere priorità del Paese". Così Francesco Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, a chi gli domandava se è per simpatia reciproca con il nuovo governo che per la prima volta la sua sigla sindacale è stata convocata a un confronto insieme ai sindacati confederali a Palazzo Chigi.

Meloni ai suoi sulla manovra: “Non è un bazar dove ognuno fa come gli pare”

Prima dell'incontro con i sindacati a Palazzo Chigi, la premier ha incontrato i gruppi parlamentari di FdI riuniti in assemblea a Montecitorio. Un incontro teso a far capire che i margini di intervento per la prossima manovra saranno ridotti. Le risorse a disposizione sono poche e saranno tutte, o quasi, concentrate sul dossier più caldo, il caro energia. "Stiamo lavorando sulla legge di bilancio, su questo devo essere chiara: la situazione è quella che è, bisogna ragionare per priorità, noi abbiamo deciso che la priorità è coprire la questione energetica, le bollette. Quindi le risorse le metteremo tutte lì".

"Significa rinviare alcune delle nostre storiche rivendicazioni", da riprendere "quando liberemo altre risorse, perché su questo sono ottimista, potremmo trovarci tra qualche mese a fare una variazione di bilancio che ci consente di spostare risorse". Oggi però "bisogna lavorare a saldi invariati", ha proseguito la presidente del Consiglio, il che "vuol dire" che ogni voce di spesa deve "trovare delle compensazioni".

Meloni ha poi messo in guardia i deputati e i senatori del suo partito ponendo un freno preventivo al suk degli emendamenti che ogni anno accompagna la presentazione della manovra: "Quando arriva legge di bilancio tutti voi siete subissati di richieste: associazioni, movimenti, amici, gente che fa le proposte, cittadini comuni... È normale", ma "non si prendono gli emendamenti e si presentano. Non funziona così", ha detto Meloni. "La gerarchia dei gruppi funziona esattamente per mantenere ferma una visione, procedere con velocità, selezionare gli emendamenti compatibili. Ma non è un bazar: non è una situazione in cui uno arriva e fa come gli pare", altrimenti "siamo morti", l'avviso della premier, la quale ha poi ricordato come la legge di bilancio rappresenti "il momento più delicato del lavoro parlamentare di un anno".