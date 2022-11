Influenza, pediatri Sipps: “Studi pieni, quest'anno il virus stagionale colpisce duramente”

"L'influenza non è una banalità per i bambini e per i lattanti. E in questo momento la circolazione è altissima e, allo stesso modo, è altissima l'affluenza di piccoli pazienti nei nostri ambulatori. Abbiamo gli studi pieni, fra raffreddore, febbre, influenza. In particolare sono virus, e le infezioni respiratorie delle alte vie la fanno da padrone. Il ritmo è sostenuto, molto più dello scorso novembre. E non siamo ancora al picco massimo, perché da quello che osserviamo capiamo che siamo ancora in aumento. Settimana per settimana vediamo crescere i numeri. Davanti a questo quadro io ho solo un messaggio per i genitori: vacciniamo i bambini". A fotografare la situazione in età pediatrica è Giuseppe Di Mauro, presidente della Sipps (Società italiana di pediatria preventiva e sociale).

"Stiamo quasi raggiungendo l'apice che stimiamo sarà a dicembre - spiega - e abbiamo ancora diverse settimane per vaccinare e prevenire. Il mio invito è a provvedere. In genere il picco dell'influenza arriva tra fine dicembre e primi di gennaio, ma sembra tutto un po' anticipato quest'anno in termini di intensità. E non dimentichiamo che per 2 anni la presenza ingombrante di Covid e le mascherine hanno spazzato un po' via tutti gli altri virus e anche quelli influenzali. Quest'anno invece l'influenza è un po' più aggressiva. Le mascherine, che hanno protetto molto, si usano oggi negli ambulatori e in situazioni sanitarie, ma non a scuola, al ristorante, al supermercato, al cinema. Ovviamente non penso che dobbiamo tornare a usarle, specie i bimbi. Ma dico: vacciniamoci".

“Sarebbe veramente un peccato non vaccinare, anche perché abbiamo tutte le armi, anche molto praticabili. Da qualche anno, per i bimbi dai 2 anni in su stiamo utilizzando un vaccino antinfluenzale spray nasale altamente efficace che permette di creare con un semplice atto medico non fastidioso per i piccoli uno scudo per un virus che può dare dei problemi importanti" spiega Di Mauro che aggiunge "La vaccinazione antinfluenzale è fortemente raccomandata dai 6 mesi ai 6 anni, anche per quei piccoli che non hanno patologie e ancor di più per quelli che hanno una malattia cronica come asma, cardiopatie, diabete, o che hanno infezioni respiratorie ricorrenti, oppure frequentano asili nido e scuole. In molte regioni in questo momento c'è una concentrazione intensa di virus che si trasmettono 'aria-aria' e, se in un'aula ci sono 20 bambini - chi con tosse, chi con raffreddore, chi con vari virus - restando a contatto tutta la giornata si contagiano fra loro con molta facilità. E portano i virus a casa, dove ci sono i nonni, magari fragili per patologie concomitanti, che si prendono l'influenza dal nipotino". Se il virus respiratorio sinciziale è la principale causa di patologie severe come bronchiolite e polmonite nei neonati e nei bambini più piccoli, l'influenza è "trasversale a tutte le fasce d'età pediatrica" anche nelle espressioni più gravi, osserva Di Mauro.

"La prevenzione primaria ci insegna che tutte le malattie prevenibili vanno prevenute. Dobbiamo prenderci un po' di tempo per spiegare e informare i genitori sulla presenza di queste importanti armi di difesa", precisa l'esperto.