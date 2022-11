Integratori alimentari, li usano quasi 9 europei su 10

L'88% degli europei ha utilizzato un integratore alimentare nel corso della vita e il 93% di questi lo ha fatto negli ultimi 12 mesi. Sono alcuni dei dati che emergono da una recente ricerca Ipsos commissionata dall'associazione europea Food Supplements Europe (FSE). L'indagine ha coinvolto 13.200 adulti in Belgio, Repubblica Ceca, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovenia, Spagna e Svezia.

Secondo quanto emerso dalla rilevazione, l'82% del campione guarda sempre o abitualmente l'etichetta per verificare la dose e la frequenza d'uso raccomandate, il 69% ritiene che le informazioni relative agli ingredienti contenute nelle etichette siano comprensibili, il 72% ha fiducia nella sicurezza e nella qualità degli integratori alimentari. "Talvolta viene espressa una certa preoccupazione sul fatto che gli integratori possano essere utilizzati in modo improprio, intenzionalmente o inavvertitamente. La ricerca Ipsos dimostra che tali preoccupazioni sono ingiustificate: in realtà i consumatori di integratori sono prevalentemente responsabili e attenti nel loro consumo", ha affermato Martina Simova, presidente di Food Supplements Europe.

Il sondaggio inoltre fornisce una fotografia chiara del consumatore europeo: si tratta di persone attente, che si informano attivamente leggendo e rispettando le indicazioni contenute nelle etichette. Lo stesso accade anche su piano nazionale, chi assume integratori alimentari in Italia adotta spesso un comportamento attento e responsabile.