Studenti italiani e iraniani insieme a Roma: "Nessuna libertà di scelta, vogliamo il cambiamento"

L'iniziativa Campus Rally for Iran del collettivo Iranian Scholars For Liberty include studenti, docenti e personale degli atenei italiani e internazionali con “l'obiettivo di amplificare la voce del popolo iraniano, creando consapevolezza su ciò che sta avvenendo in Iran attraverso la rete nella diaspora”. “Siamo vicino alla sofferenza dei nostri compagni in Iran e vogliamo che le cose cambino”, afferma Nadia dell' Associazione Sapienza in Movimento. “ Il rischio per l’incolumità degli studenti in Iran è talmente elevato da richiedere un’immediata azione e attenzione di quanti hanno libertà di parola in tutto il mondo”.

Donna, Vita, Libertà! il manifesto della rivolta del popolo iraniano ha echeggiato nell'ateneo dell'Università la Sapienza di Roma dove decine di studenti si sono riuniti per dare solidarietà ai compagni iraniani in nome di Mahsa Amini, la 22enne curda morta mentre era in custodia della polizia religiosa, evento che ha innescato una massiccia protesta antigovernativa tra le più forti per il governo degli ayatollah dal 1979.

Questi studenti in Italia come in Iran, chiedono libertà e giustizia per il grande paese del Medioriente, sempre di più in bilico tra Repubblica e teocrazia. Alcuni di loro hanno pagato un caro prezzo per aver aderito sin da subito alla rivolta: irruzioni nei campus, nei dormitori e nelle scuole superiori da parte del Corpo Islamico della Guardia Rivoluzionaria (IRGC), della Milizia Paramilitare Volontaria (Basij) e perfino della Polizia in Borghese hanno prodotto centinaia di arresti. Secondo le ong dei 18000 manifestanti arrestati almeno 540 sono studenti delle Università di Teheran, Isfahan, Sanandaj nel Kurdistan iraniano, Zahedan, Shiraz, solo per citarne alcune.

“Vogliamo il diritto alla libertà di scelta, cosa che l'attuale governo iraniano non ci permette, le nostre vite sembrano predestinate, scelte da qualcun altro invece che da noi” dice Dariush, laureato in Musica. Libertà di scelta che dicono, riguarda, per esempio, l'uso dell'hjiab islamico obbligatorio, quello che ha innescato la protesta anti-velo cominciata con le donne, il cui corpo è diventato simbolo di lotta politica. Per le nuove generazioni le costrizioni vestimentarie e sociali appartengono oramai al passato e non garantiscono un futuro giusto e costruttivo.

“Basta con i suicidi, le prigioni iraniane sono luoghi in cui non vi è alcun rispetto dei diritti umani” afferma Nazanin, studentessa di Scienza della Moda e del Costume. L'applicazione della pena di morte e l'uso di torture nel sistema giudiziario iraniano sono al centro della richiesta di urgenti riforme strutturali nel Paese chieste a gran voce dagli studenti e da Amnesty international, presente accanto agli studenti della Sapienza.