Allarme per il rapper iraniano anti-regime: "Rischia la pena di morte"

Aumentano i timori per le condizioni del rapper iraniano Tomaj Salehi , arrestato la settimana scorsa e costretto a una video confessione che ha allarmato familiari e attivisti per i diritti umani. Secondo la Cnn , è stato accusato di crimini per cui rischia la pena di morte.

Lo zio Iqbal Iqbali ha raccontato che, nei giorni scorsi, la famiglia è andata alla prigione Dastgerd a Isfahan, dove ha appreso che Salehi è stato "trasferito a Evin", il carcere dove sono detenuti i prigionieri politici. "È nelle mani di funzionari dell'intelligence" e "non è autorizzato a chiamare o ricevere visite", ha detto Iqbali, lanciando l'allarme sull'incolumità del musicista, la cui vita - a suo dire - "è ora in pericolo".

A preoccupare ulteriormente è anche la video-confessione, secondo la famiglia estorta con la forza, in cui Salehi dice di "pentirsi": appare bendato e in ginocchio e con segni di violenza. Il video è stato diffuso dai media affiliati al regime, ma è partita subito una campagna sui social in farsi per non condividerlo: "Lo scopo di queste immagini è creare paura e disperazione, non diffondetele", ha twittato il celebre Hichkas, considerato il "padre del rap persiano" e in auto-esilio all'estero.