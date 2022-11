Biden: "Libereremo l'Iran. Si libereranno molto presto"

Ed è botta e risposta a distanza tra il presidente dem e l'omologo persiano Ibrahim Raisi . "L'Iran è stato liberato 43 anni fa ed è determinato a non cadere più nella prigionia" degli Stati Uniti, ha risposto l'ultraconservatore iraniano a Biden. "Non saremo mai la vostra mucca da mungere", ha detto facendo riferimento alla Rivoluzione islamica dell'11 febbraio del 1979, quando il potere passò nelle mani degli Ayatollah guidati dall'imam fondatore Khomeini predecessore di Ali Khamenei, oggi nuova Guida spirituale della Repubblica islamica.

"Libereremo l'Iran. Si libereranno molto presto", ha detto Joe Biden durante un evento elettorale in California rispondendo al pubblico in platea che urlava 'Iran libero'. La frase, pronunciata nella tarda nottata negli Stati Uniti, e riportata stamane dal pool di giornalisti al seguito del presidente americano ha suscitato la reazione infuriata di Teheran.

Cortei e manifestazioni continuano nel paese della Repubblica a guida islamica al grido di “Donna, vita, libertà”, dove ayatollah e mullah dettano le regole della convivenza civile secondo i dettami della Sharia . Regole che ora il popolo iraniano rifiuta chiedendo una riforma radicale, mentre la repressione continua violenta, facendo vittime e feriti soprattutto tra i giovanissimi, e le famiglie che restano non riescono neanche a piangere in pace ai funerali dei loro figli.

L'Unione europea continua ad "ammirare e sostenere il coraggio" dei manifestanti in Iran, le cui proteste sono state represse con la violenza dal regime di Teheran, dice oggi l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera, Josep Borrell, a Munster per il secondo giorno dei lavori del ministri degli Esteri dei Paesi membri del G7.

Il capo della diplomazia europea ha ancora una volta esortato la Repubblica islamica a "fermare la fornitura di armi alla Russia", mentre l'Iran continua a sostenere di avere fornito droni alla Russia ma non per l'Ucraina. "Il fatto è che sono usati in Ucraina e questa è una violazione degli obblighi di una risoluzione del Consiglio di sicurezza" dell'Onu, ha commentato Borrell, che però ha insistito sul fatto che occorre tenere aperto il dialogo con Teheran per evitare che la Repubblica islamica si doti dell'arma nucleare.

E perfino papa Francesco dal suo viaggio apostolico in Bahrein chiede, anche se non lo cita chiaramente, il riconoscimento dei diritti delle donne in Iran, dove la lotta delle donne per la libertà e la dignità è sotto i riflettori di tutto il mondo. Il pontefice invoca “il riconoscimento della donna in ambito pubblico: nell'istruzione, nel lavoro, nell'esercizio dei propri diritti sociali e politici”. "In questo, come in altri ambiti, l'educazione è la via per emanciparsi da retaggi storici e sociali contrari a quello spirito di solidarietà fraterna che deve caratterizzare chi adora Dio e ama il prossimo".

A Munster il Ministro degli esteri italiano Tajani ha assicurato attenzione a quanto sta accadendo in Iran dopo il bilaterale con Anthony Blinken.