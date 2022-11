Borrell: "Applicheremo nuove sanzioni all'Iran, il sostegno militare alla Russia deve finire"

"Oggi adotteremo un nuovo pacchetto di sanzioni contro i responsabili per la repressione dei manifestanti. Ho parlato con il ministro iraniano di questo, dell'accordo sul nucleare, del sostegno militare alla Russia che deve essere fermato". Lo ha detto il rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, parlando con i cronisti prima del Consiglio affari esteri a Bruxelles. Eventuali contromisure da parte di Teheran "sono parte del gioco", ha aggiunto.

Ieri una telefonata tra il presidente iraniano Ebrahim Raisi e quello russo Vladimir Putin per sancire un rafforzamento della cooperazione tra i due paesi.

Secondo Human Rights Watch sono almeno 305 i morti delle proteste di cui 38 bambini e 15000 gli arresti di manifestanti avvenuti in due mesi da quando è cominciata la protesta innescata dalla morte di Mahsa Amini, la 22enne curda morta in custodia della polizia morale per non aver indossato correttamente l'hijab obbligatorio. Tra gli arrestati, detenuti per lo più nella famigerata prigione di Evin, sarebbero almeno 2000 quelli che attendono un processo, accusati di essere “nemici di Dio” e di fare “guerra contro Dio”, reati che in Iran portano fino alla pena capitale. L'annuncio ufficiale di una prima condanna a morte è arrivato ieri da parte della magistratura iraniana, ma ci sono anche altre sentenze di condanna già emesse.

Intanto una fonte militare iraniana ha confermato attacchi con "missili e droni" contro gruppi di opposizione curda nel Kurdistan iracheno, considerata la regione etnica più pericolosa dagli ayatollah.

Si tratta, secondo l'agenzia iraniana Irna, del secondo attacco missilistico e di droni delle forze delle guardie rivoluzionarie iraniane contro il quartier generale dei gruppi curdi, definiti "terroristici e settari" da Teheran, nel nord dell'Iraq. Il primo attacco recente è avvenuto a fine settembre. Secondo Hamzeh Seyyed ul-Shohada delle guardie iraniane durante le recenti proteste per la morte di Mahsa Amini, oltre 100 membri dei gruppi curdi del partito democratico del Kurdistan e di Komala sono stati arrestati nell'Iran occidentale.

Secondo le autorità locali, nell'attacco si registra almeno un morto e i feriti sarebbero otto. "Cinque missili iraniani hanno colpito un edificio utilizzato dal partito democratico curdo di Iran", ha detto all'Afp Tariq al-Haidari sindaco di Koysanjaq.