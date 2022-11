Iran, la nipote di Khamenei: "Regime assassino". L'Unicef: "50 bambini morti, basta violenze"

Teheran è "omicida e sterminatore di bambini". Con queste parole Farideh Moradkhani, nipote della guida suprema iraniana ayatollah Ali Khamenei, denuncia e condanna la Repubblica islamica a guida sciita. Farideh da anni è nota come attivista per i diritti umani. A 10 settimane dall'inizio della rivolta antigovernativa in nome di Mahsa Amini, le sue parole risuonano più che mai importanti.

Il suo appello è stato lanciato affinché “i governi stranieri taglino tutti i legami con Teheran”. Un appello contenuto in un video pubblicato online due giorni dopo il suo arresto, avvenuto mercoledì scorso a Teheran “dopo essere andata in procura a seguito di una convocazione”, ha detto il fratello Mahmoud che vive in Francia e ha caricato il video su YouTube.

Il video arriva mentre anche l'Unicef condanna e chiede di fermare subito "le violenze che hanno causato la morte di oltre 50 bambini e il ferimento di molti altri durante i disordini di piazza in Iran". L'organizzazione delle Nazioni Unite è "inoltre profondamente preoccupata per le continue incursioni e perquisizioni condotte nelle scuole che invece dovrebbero essere luoghi sicuri per i bambini" e fa sapere di aver "comunicato direttamente la propria preoccupazione alle autorità iraniane".

Il conteggio del massacro arriva anche dall'ong Human Rights Activists secondo cui il numero dei bambini uccisi, poco più che minori, arriva quasi a 60. In particolare, 45 ragazzi e 12 ragazze sotto i 18 anni. Il pensiero va al piccolo Kian Pirfalak morto a 9 anni in mezzo al fuoco incrociato dei pasdaran mentre era in macchina con i genitori. La sua storia ha commosso tutto il paese, acuendo rabbia e frustrazione nei confronti del regime.

Nel video Farideh Moradkhani, di professione ingegnere, condanna la "chiara ed evidente oppressione" a cui sono sottoposti gli iraniani e critica l'inerzia della comunità internazionale. "Questo regime non è fedele a nessuno dei suoi principi religiosi e non conosce alcuna legge o regola tranne la forza e il mantenimento del suo potere a ogni costo", denuncia, aggiungendo che le sanzioni imposte sono "ridicole" e gli iraniani sono stati lasciati "soli" nella loro lotta per la libertà.