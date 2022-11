Iran: prima condanna a morte dopo le proteste per Mahsa. Bruxelles lavora a nuove sanzioni

Un tribunale di Teheran ha condannato a morte, per la prima volta, una persona accusata di aver partecipato ai "tumulti" che hanno scosso l'Iran dopo la morte di Mahsa Amini, la ventenne arrestata e poi deceduta perché non indossava correttamente il velo. Lo ha indicato l'agenzia di stampa Mizan, vicina alla magistratura. Secondo il verdetto che lo condanna alla pena di morte, l'imputato - la cui identità non è stata rivelata - è stato giudicato colpevole di "aver appiccato il fuoco a un edificio governativo, turbato l'ordine pubblico, cospirato per commettere un crimine contro la sicurezza nazionale, inimicizia verso Dio e corruzione sulla terra".

La notizia rende ancora più importante la riunione, in programma per domani a Bruxelles, tra i ministri degli Esteri dell'Unione europea. Un incontro che dovrebbe portare a nuove sanzioni per l'Iran dopo la sanguinosa repressione delle manifestazioni da parte delle autorità del Paese islamico. Bruxelles vuole mostrarsi compatta sull'Iran. "Stiamo seguendo con rispetto e attrazione gli iraniani che combattono per i propri diritti umani. Dobbiamo sostenere la loro battaglia e per farlo probabilmente i ministri adotteranno un nuovo pacchetto di sanzioni all'Iran", ha spiegato un alto funzionario europeo secondo il quale i ministri discuteranno anche della questione dell'invio di armi iraniane a Mosca.

Nell'incontro di Bruxelles di domani si lavorerà anche sulla situazione in Ucraina, poi, martedì, sarà la volta del Consiglio di Difesa, dove è atteso l'ok alla missione di addestramento dell'Ue in Ucraina.

Lunedì alla riunione che segnerà l'esordio del Ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, gli ospiti saranno due: il ministro ucraino Dmytro Kuleba, che interverrà in videoconferenza, e la leader dell'opposizione bielorussa, Sviatlana Tsikhanouskaya, con la quale è prevista una colazione di lavoro. Sul dossier ucraino ci sarà un ampio scambio di opinioni. L'Ue è decisa a non forzare Kiev su un eventuale negoziato, ma sull'individuazione del timing più opportuno per cominciare a parlare di "pace" non tutti i Paesi europei hanno la stessa opinione. E c'è, inoltre, il fattore Ungheria: Budapest ha già detto di essere contraria al piano di assistenza macrofinanziaria da 18 miliardi di prestiti che l'Ue vorrebbe mettere in campo nel 2023 con garanzie simili a quelle previste per il Next Generation Ue.

La questione migranti intesa come cooperazione sui flussi migratori sarà affrontata su richiesta dell'Italia.