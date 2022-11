Iran, è giallo su Ronaghi: trasferito in ospedale dal carcere, ma per la famiglia è sparito

Hossein Ronaghi Maleki, attivista iraniano per la libertà di parola più volte finito in carcere per le sue proteste contro il regime di Teheran, è stato trasferito al Sina Hospital nel centro della capitale del paese, in gravi condizioni di salute. Lo hanno riferito oggi i media iraniani.

Il 37enne Ronaghi è stato incarcerato il 24 settembre per essersi scagliato contro la violenta repressione delle proteste per Mahsa Amini morta in custodia della polizia, è in sciopero della fame da oltre 50 giorni e non prende acqua da sabato. "Come testimoni oculari imprigionati nel reparto 4 della prigione di Evin, osserviamo da vicino le condizioni fisiche del nostro collega ed è possibile che in qualsiasi momento possa andare in arresto cardiaco", hanno scritto in una nota consegnata al fratello Hossain, i registi Jafar Panahi e Mohammad Rasoulof. E anche un altro attivista riformista, Mostafa Tajzadeh, incarcerato nella stessa prigione, in una conversazione telefonica con la moglie si è detto molto preoccupato per il grave stato di salute di Ronaghi e ha invitato a "fare qualcosa prima che sia troppo tardi".

Collaboratore di giornali esteri, Ronaghi era già sfuggito a un primo arresto, quando si era recato nella prigione di Evin a Teheran per incontrare il procuratore. Poi l'arresto e lo sciopero della fame, le sue condizioni sono peggiorate ed è stato trasferito da Evin in un ospedale penitenziario dove sarebbe in gravi condizioni renali anche per essere stato duramente torturato e picchiato in prigione. Altri attivisti denunciano la rottura di entrambe le gambe dell'uomo durante le torture. La famiglia ha lamentato il fatto che le autorità giudiziarie iraniane non abbiano autorizzato subito un trasferimento per le cure mediche. "Vogliono ucciderlo", ha twittato il fratello Hassan, “Da ieri sera, quando Hossein è stato rapito e portato fuori dall'ospedale, fino ad ora non abbiamo notizie di dove si trovi", ha scritto ancora Hassan, lanciando un drammatico allarme.