Irraggiungibili i siti web del Vaticano: "Tentativi anomali di accesso"

Nelle prime ore del pomeriggio sono sparite dal web tutte le pagine che hanno i loro server sul territorio dellla Santa Sede, compresi il portale istituzionale, quello dei musei, i siti di informazione e le pagine dei dicasteri. "Sono in corso accertamenti tecnici per via di tentativi anomali di accesso al sito", ha fatto sapere la sala stampa vaticana che precedentemente aveva parlato invece di una ordinaria attività di "manutenzione". Una spiegazione, quest'ultima, che aveva fatto alzare il sopracciglio a chi osserva che fosse insolito eseguire lavori sulla rete in pieno giorno, quando le pagine web sono molto consultate, e senza alcun preavviso agli utenti.

Non ci sono state comunicazioni sull'origine di questi accessi, ma saltano gli occhi le similitudini e la vicinanza temporale con l'attacco sferrato solo una settimana fa dal gruppo filorusso Killnet all'infrastruttura web del Parlamento europeo, subito dopo che l'aula aveva votato la definizione di “Stato terrorista” per la Federazione Russa.

Si guarda a Mosca anche perché proprio ieri il Cremlino aveva replicato duramente a un'intervista rilasciata da Papa Francesco alla rivista "America", in cui il Pontefice condannava la crudeltà dell'aggressione all'Ucraina e il comportamento delle truppe che agiscono nel paese slavo sotto gli ordini del Cremlino. Questa mattina poi il leader ceceno Ramzan Kadyrov, a riguardo, aveva accusato Bergoglio di essere “rimasto vittima della propaganda”

Anche in passato ci sono stati attacchi alla rete informatica della Santa Sede. Nel 2020 ci fu un tentativo di intrusione da parte di hacker cinesi, nel 2015 un altro attaccoche fonti americane dissero essere partito dalla Turchia. Ma anche di recente, a fine agosto, ci fu per ore un blocco dell'aggiornamento dei siti al quale non fu data ufficialmente una spiegazione.