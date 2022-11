La famiglia della casa sullo strapiombo: "È venuto giù tutto, surreale"

Le lenzuola ancora stese dopo il bucato. Non una dimenticanza, ma il segno, tangibile, che nessuno si aspettava una pioggia così copiosa.

E invece “è venuto giù tutto”, come racconta Enzo Botta, l’uomo che abitava con la sua famiglia, la moglie e tre figli, nella villa bianca pericolante diventata il simbolo della tragedia di Casamicciola.

Tutti sorpresi dall’alluvione all’alba. “Alle cinque e un quarto ero già in piedi preoccupato per il maltempo - racconta Botta - era andata via la corrente e solo dopo ho cominciato a sentire un rumore che gradualmente aumentava, così ho chiamato tutti e gli ho detto di scendere nel viale o almeno in quel poco che restava del viale”.

Sua moglie e i tre figli di 12, 21 e 24 anni si sono preparati in fretta e sono tutti usciti da casa in pochi minuti mentre lui allertava le forze dell’ordine: “Veniteci a prendere, qui frana tutto”.

I carabinieri si sono subito attivati, ma “i soccorsi non arrivavano e siamo rimasti fuori nel viale”, racconta Botta, dopo la drammatica esperienza.

“Eravamo sotto la pioggia tutti e cinque, stretti, e lì siamo rimasti per un paio d’ore, perché per i soccorritori era difficile raggiungerci”, aggiunge. Poi conclude: “Davanti a noi c’era il baratro, era venuto tutto giù, sembrava di essere in un film, surreale”.