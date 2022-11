Isis: gruppo comunica morte capo Al-Qurashi, annunciato nuovo leader

"Lo Stato islamico ha diffuso un discorso del portavoce Abu Umar in cui annuncia la morte del suo leader Abu al-Hasan al-Qurashi e indica come nuovo emiro Abu al-Husayn al-Husayni".

Lo riferisce Rita Katz, direttrice del gruppo Site che monitora le attività online dei gruppi jihadisti. "Questo contraddice notizie di una cattura di Abu al-Hasan in Turchia", sottolinea Katz, aggiungendo che la morte giunge meno di un anno dopo la nomina a califfo di al-Qurashi.

Abu al-Hasan al-Qurashi, che era diventato leader del gruppo a marzo del 2022, secondo quanto riferito dal portavoce dell'Isis è stato recentemente ucciso in battaglia. Il leader che guidava l'Isis prima di lui, Abu Ibrahim al-Qurashi, era stato ucciso a febbraio di quest'anno in un raid Usa nel nord della Siria, nella provincia di Idlib. E il suo predecessore Abu Bakr al-Baghdadi, primo leader dello Stato islamico, era stato ucciso anche lui nella provincia di Idlib in un raid Usa, allora sotto la presidenza di Donald Trump, a ottobre del 2019. 'Qurashi' si riferisce a una tribù del profeta Maometto di cui i leader dell'Isis devono essere discendenti.