Israele, Netanyahu ha ricevuto l'incarico per formare il nuovo governo: "Sarò il premier di tutti"

Entro probabilmente un mese Israele avrà un nuovo governo, dopo la vittoria elettorale dello scorso primo novembre: il presidente Herzog ha conferito l'incarico per formare l'esecutivo a Benyamin Netanyahu, a seguito delle consultazioni con il parlamento dove Netanyahu ha ottenuto il sostegno di 64 deputati su 120.

Un grande ritorno di Netanyahu, già premier del paese, al suo ottavo mandato nel corso della sua lunga carriera politica. Durante la conferenza stampa nella residenza presidenziale di Gerusalemme, ha detto: "Sarò il primo ministro di tutti, di chi ha votato per noi e per gli altri: è una mia responsabilità", così il premier in pectore, 73 anni