Israele, elezioni: secondo exit poll è in vantaggio la coalizione di Nethanyahu

'Bibi è tornato'', ''Bibi è il re di Israele''. Sono solo alcuni degli slogan intonati da una folla festante di sostenitori dell'ex premier israeliano e leader dell'opposizione Benjamin Netanyahu, scesi per le strade a festeggiare la vittoria elettorale del leader del Likud che, secondo vari exit poll, ha conquistato almeno 61 seggi alla Knesset. ''Abbiamo vinto!'', urlano i manifestanti abbracciandosi tra loro, come riporta il Times of Israel.

La più alta affluenza alle urne da decenni in Israele sembra riportare Benyamin Netanyahu al potere. La maggioranza a totale trazione di destra, che Netanyahu ha guidato in questo anno e qualche mese dall'opposizione, è accreditata dagli exit poll delle maggiori tv di 61/62 seggi su 120 alla Knesset, tanti quanti servono per governare il Paese, anche se il vantaggio della probabile maggioranza appare molto esiguo.

"È un buon inizio, è tutto quello che posso dire al momento": questo il commento di Netanyahu, alla luce dei risultati degli exit poll che assegnano al suo blocco la maggioranza per un soffio. "Dipende dal conteggio reale", ha aggiunto. Lo spoglio è in corso e ci vorrà del tempo per avere i dati definitivi.

'King Bibi' riconquisterebbe così - se lo spoglio reale dei voti confermerà gli exit - al quinto tentativo in tre anni e mezzo lo scettro relegando il blocco variegato del suo maggior avversario, l'attuale premier Yair Lapid, a 54/55 seggi. Una vittoria che riporterebbe al comando il più longevo premier della storia di Israele, ancor più del padre della patria David Ben Gurion. Il suo Likud ha avuto 30 seggi, il partito di Lapid 24.

Grande exploit per la formazione di estrema destra Sionismo religioso di Bezalel Smotrich che, sempre secondo gli exit poll, avrebbe conquistato 14 seggi alla Knesset secondo Channel 12 e Channel 13. Il Jerusalem Post segnala che si tratta di un ''aumento significativo rispetto agli anni precedenti''. Nelle elezioni del 2021 aveva conquistato sei seggi al Parlamento israeliano.